Эрзинский район, Тыва, 21 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Из-за подъёма наледевых вод начало топить село Морен Эрзинского района Тувы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Служба ГО и ЧС Тувы Паводок в селе Морен. Тува

Вода в настоящее время течёт по улице села. В зоне возможного подтопления находятся 16 домов, в том числе семь пустующих.

«Администрацией района ведутся работы по отсыпке и ограждению воды от домов, привлечены 3 единиц техники», — отметили в ведомстве.