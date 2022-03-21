Барнаул, 21 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Алтайском крае структура посевных площадей в 2022 году значительных изменений не претерпит, но по ряду культур ожидается увеличение посевов. Это в первую очередь пшеница, соя, сахарная свекла, овощи и картофель, сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Халин. Его слова 21 марта цитирует пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сибирская пшеница

«Яровой сев в этом году составит 4,6 миллиона гектаров, посевы всех сельхозкультур займут 5,25 миллиона гектаров. По завершении сева и предоставлении отчетности хозяйствами Минсельхоз региона будет принимать документы на предоставление погектарных субсидий. Компенсацию части затрат на покупку элитных семян можно будет получить по факту затрат», — отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года валовый сбор зерна в Сибирском федеральном округе превысил прошлогодние показатели. По официальным данным, это связано с ростом урожайности зерновых и зернобобовых, которая составляет 19,6 центнера с гектара, что на 2,5 ц/га выше, чем в 2020 году. Также в 2021 году выросла урожайность пшеницы и рапса.

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