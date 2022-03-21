Чебоксары, 21 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника, которого подозревают в земельном мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Фигурантом уголовного дела стал бывший заместитель главы администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. Следствие считает, что в ноябре 2016 года, занимая данную должность, он изготовил фиктивный договор купли-продажи земельного участка, собственность на который не была разграничена.

«Договор купли-продажи был изготовлен по явно заниженной цене», — полагают правоохранители.

Как установило следствие, также был составлен фиктивный акт приёма-передачи участка на имя знакомого, который не знал о намерениях подозреваемого.

«Злоумышленник лично расписался от имени последнего в указанных документах и предоставил их для регистрации права собственности», — говорится в сообщении.

Право собственности на земельный участок зарегистрировали в январе 2017 года. Ущерб следствие оценило в 1,2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела полиции в Чебоксарах по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Следствие установило, что во время проверки подконтрольной ему организации он потребовал от руководителя общества 4,5 млн рублей.

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