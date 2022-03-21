Канберра, , 10:13 — REGNUM В рамках подготовки к Олимпийским играм 2032 правительство австралийского штата Квинсленд получит 1,8 миллиардов долларов на финансирование строительства различных объектов инфраструктуры. В то же время деньги «хлынут рекой» в штат на фоне надвигающейся избирательной кампании в Австралии, что премьер-министр страны Скотт Моррисон отказался комментировать. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

Так, Моррисон уклонился от ответа на вопрос о том, было ли объявление о финансировании Олимпиады частью предвыборной кампании, направленной на получение поддержки электората в Квинсленде.

«Очевидно, что каждый электорат, проживающий в любой части страны, важен», — сказал Моррисон на пресс-конференции.

Напомним, что Моррисон возглавляет правительство Австралии, сформированное победившей на прошлых федеральных выборах «Коалиции», а Квинсленд во главе с премьер-министром Анастейшей Палащук контролируют лейбористы.