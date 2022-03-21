Ростов-на-Дону, 21 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В результате аварии на теплотрассе в Ростове-на-Дону пострадал ребёнок. Он находится в реанимации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Во время порыва теплотрассы образовался фонтан. Струей кипятка повреждены окна на третьем и четвёртом этажах многоквартирного дома. Вода подтопила квартиры. 13 человек доставлены в больницу с ожогами.

Устранение коммунальной аварии продолжается.