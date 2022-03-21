Канберра, , 09:07 — REGNUM В этом году ветераны Сил обороны Австралии смогут отметить День АНЗАКА, приуроченный к памяти жертв Первой мировой войны. Традиционно памятные мероприятия сопровождаются маршем к Австралийскому военному мемориалу в Канберре. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Канберра Brian ireland

День АНЗАКА является национальным праздником в Австралии и Новой Зеландии. Он связан с Дарданелльской операцией союзников, в которой особо отличились войска Австралийско-новозеландского армейского корпуса (ANZAC). Последние два года праздник не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«День АНЗАКА —самый важный день для нас, и мы рады возможности снова приветствовать ветеранов для участия в марше в этом году», — заявил в эфире Nine News Директор Австралийского военного мемориала Мэтт Андерсон.

Марш состоится 25 апреля и будет проходить в столице Австралии Канберре.