Москва, , 09:03 — REGNUM Украинские националистические батальоны вытеснены из пригородов Киева, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Admoblkaluga.ru

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В министерстве рассказали, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вытеснили из киевского пригорода нацбаты. Отступая, националисты бросили бронетехнику и оружие. В МО пояснили, что трофеи будут переданы силам Донецкой и Луганской Народных Республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе националисты обстреляли из миномёта группу журналистов.