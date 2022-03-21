Минобороны РФ заявило о вытеснении нацбатов из пригородов Киева
Москва, 21 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны вытеснены из пригородов Киева, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Admoblkaluga.ru
Министерство обороны РФ
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В министерстве рассказали, что подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вытеснили из киевского пригорода нацбаты. Отступая, националисты бросили бронетехнику и оружие. В МО пояснили, что трофеи будут переданы силам Донецкой и Луганской Народных Республик.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе националисты обстреляли из миномёта группу журналистов.