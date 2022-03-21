Саратов, 21 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Саратове мужчина незаконно удерживал двоих мальчиков и совращал их. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СКР.

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Вечером 18 марта к мужчинам на территории гаражно-строительного кооператива «Береза» обратился 11-летний мальчик. Подросток пояснил, что его вместе с приятелем незаконно удерживает незнакомый им мужчина в помещении хозяйственной постройки недалеко от дома №11 по улице Батавина. Они направились по названному адресу, где обнаружили 48-летнего мужчину, а также 11-летнего ребенка. Детей с телесными повреждениями в виде ссадин и ран, в том числе от укусов животного доставили в больницу. Угрозы жизни и здоровью подростков нет. Злоумышленника задержали.

По данным следствия, днем 18 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения схватил двоих мальчиков за руки и затащил в заброшенный дом, где стал незаконно удерживать их. Затем он натравливал на детей свою собаку, а после причинил телесные повреждения обоим. Кроме этого, злоумышленник совершил в отношении мальчиков иные действия сексуального характера. Одному ребенку удалось сбежать. Мальчик обратился к трем мужчинам, которые освободили второго ребенка и задержали злоумышленника до приезда полиции.

В отношении 48-летнего ранее судимого жителя Саратова возбуждено уголовное дело по п. «в, д, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух лиц»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

ИА REGNUM напоминает, в августе 2021 года двое жителей Саратова похитили девочек 7 и 12 лет.

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