* талибы — запрещённая в России организация

Лондон, , 09:02 — REGNUM В январе 2022 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изнасиловали восемь задержанных женщин в Мазари-Шарифе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

По данным издания, женщины, пережившие групповое изнасилование, после освобождения из тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты членами своих семей. Некоторые из них всё ещё считаются «пропавшими без вести». Женщины входили в группу, стремившуюся бежать из подвластного талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистана.

Аиша Джахангир, автор статьи, пишет, что международное сообщество в последние два десятилетия ценой многих жизней и огромных средств пыталось установить в Афганистане правительство, основанное на выборах, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свергли его за считанные дни.

Джахангир написала, что хотя мировые СМИ больше почти не уделяют внимания Афганистану, страдания афганского народа продолжаются.

Спустя семь месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, школы для девочек всё ещё закрыты.

Барьеры для девушек в получении высшего образования находятся на рекордно высоком уровне, женщины лишены права на большинство рабочих мест, женский спорт запрещён, более 72% женщин-журналистов потеряли работу.

В первые дни после возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти министерство по делам женщин было упразднено радикалами и заменено печально известным министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока.

Позже министерство наложило ряд ограничений на права женщин на поездки. Женщин избивали на мирных демонстрациях в защиту права на труд, образование и здоровье. Их похищали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сейчас всё больше людей продают своих дочерей, чтобы выжить.

Однако в международных СМИ царит «гробовая тишина». Кажется, что мировая пресса устала от бедственного положения афганского народа, особенно женщин этой страны. Трудности жизни женщин в стране, управляемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не скрыты от внешнего мира. Однако международные СМИ проявляют всё меньше интереса к судьбе афганских женщин.

После первоначального освещения падения Кабула, которое на несколько недель заполонило выпуски новостей, международные СМИ забыли про Афганистан, как только международные силы и западные контрактники покинули страну.

Guardian пишет, что уход США из Афганистана вверг народ этой страны в атмосферу запугивания и террора. При этом афганский народ предвидел ситуацию. Нарушения прав человека, нищета и безработица сделали их худшие кошмары реальностью.

«Правительство США — не единственное, кто лжёт миру о том, что на самом деле произошло в конце одной из самых продолжительных войн в истории», — написала доктор Айша Джахангир, научный сотрудник Сиднейского технологического университета, в статье для Guardian.

По её словам, международные СМИ также солгали, скрыв информацию и мольбы многих пострадавших. Она подчеркнула, что отсутствие войны не означает мира.