Тюмень, 21 марта 2022, 09:01 — REGNUM Тюменские спортсмены за достижения на Зимней Параолимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая проходила в Ханты-Мансийске, получат дополнительное поощрение от правительства региона. Об этом сообщает информационный центр региональных властей.

Медали Зимней Параолимпиады «Мы вместе. Спорт»
Медали Зимней Параолимпиады «Мы вместе. Спорт»
Информационный центр правительства Тюменской области

Все победители, призёры, участники, включая спортсменов-ведущих и тренеров, получат поощрение, равное сумме за достижения на Параолимпийских играх. Размер выплаты составит три миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную, и 2 млн — за бронзовую. Отмечается, что в копилке у тюменских спортсменов 11 медалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 20 марта в Югре состоялось торжественное закрытие Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На играх выступили более 140 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.

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