Тюмень, 21 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Тюменские спортсмены за достижения на Зимней Параолимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая проходила в Ханты-Мансийске, получат дополнительное поощрение от правительства региона. Об этом сообщает информационный центр региональных властей.

Информационный центр правительства Тюменской области Медали Зимней Параолимпиады «Мы вместе. Спорт»

Все победители, призёры, участники, включая спортсменов-ведущих и тренеров, получат поощрение, равное сумме за достижения на Параолимпийских играх. Размер выплаты составит три миллиона рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей — за серебряную, и 2 млн — за бронзовую. Отмечается, что в копилке у тюменских спортсменов 11 медалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 20 марта в Югре состоялось торжественное закрытие Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На играх выступили более 140 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении.