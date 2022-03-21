Якутск, 21 марта 2022, 09:08 — REGNUM В прокуратуру Якутии поступили материалы для возбуждения 139 административных дел из-за повышения цен на социально значимые продукты питания. Завышение стоимости в Госкомцен республики сочли необоснованным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.
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Надзорный орган зафиксировал повышение цен на 1−5% на 15 товаров. Стоимость 22 позиций не изменилась. В республику продолжают завозить продукты питания по железной дороге. Уже прибыли 235 вагонов, в пути ещё 2,2 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, органам государственной власти Якутии поручено создать запас продуктов питания на год. Соответствующее поручение дал глава региона Айсен Николаев.