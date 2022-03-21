Брисбен, Австралия, 21 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. После того, как полиция Квинсленде (юго-восток Австралии) провела рейды на прошлой неделе по всему штату, правоохранители смогли изъять незаконную контрабанду из 291 000 сигарет и 3026 килограммов листового табака. Стоимость арестованного оценивается в $5,1 миллионов. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Fonwall.ru Табак

Работая вместе с полицией Квинсленда, сотрудникам Австралийского налогового управления смогли обнаружить огромную партию контрабандного табака в трех домовладениям в южном районе столичного Брисбена.

Журналисты отмечают, что от сбыта изъятой табачной продукции не были бы уплачены налоги, которые пошли бы на финансирования здравоохранения и образования.

Так, например, в прошлом месяцев правоохранители накрыли нелегальную табачную ферму в Корали (штат Новый Южный Уэльса). Урожай табака должен был дать 250 000 килограммов продукции, а сумма неуплаченных налогов составляла ошеломляющие 42 миллиона долларов.