Алма-Ата, Казахстан, , 09:01 — REGNUM Казахстану предстоит обновиться в ходе кардинальных реформ. Об этом 21 марта заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на праздновании в Алма-Ате дня прихода весны — Наурыз.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодежью мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику», — сказал глава государства.

Он также поблагодарил жителей Алма-Аты за то, что они выстояли во время массовых беспорядков, которые прошли по ряду городов Казахстана в январе. Президент отметил, что бывшая столица пострадала от действий погромщиков больше всего.

Токаев заявил, что это испытание жители страны смогли пройти благодаря «единству и солидарности».

Напомним, после январских беспорядков Токаев провёл ряд кадровых перестановок в руководстве страны. Он снял с постов всех родственников первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также лишил предшественника всех пожизненных рычагов влияния на политику в стране.

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