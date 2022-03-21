Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM В Республике Алтай прокуратура выявила нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, рейды по этим территориям проводятся нерегулярно.

Горный Алтай, долина Актру © Михаил Пустовой

Так, отдельные памятники природы оставались без охраны в течение всего 2021 года. За год рейдовые обходы проведены на территории только семи памятников природы республиканского значения.

«Кроме того, проведенной проверкой вскрыты факты незаконного освобождения виновных лиц от привлечения их к установленной законодательством ответственности за нарушения режима ООПТ», — отметили в надзорном ведомстве.

В связи с этим Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представление начальнику дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.