Пхеньян, 21 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 21 марта поздравительную телеграмму президенту Намибии Хаге Гейнгобу. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил главу, правительство и народ страны с 32-й годовщиной независимости Намибии.

«Пользуясь этим случаем, выражаю уверенность в том, что дружественные отношения между двумя нашими странами будут непрерывно развиваться и желаю Вам и Вашему народу успехов в работе за достижение социального прогресса и процветания», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Ирландии Майклу Хиггинсу.

Читайте также: Глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Ирландии