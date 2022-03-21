Канберра, 21 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Федеральные выборы в парламент Австралии в этом году пройдут в атмосфере «ожесточенной борьбы», поскольку за прошедшие выходные лейбористы нанесли серьезный удар по либералам, выиграв местные выборы в Южной Австралии. Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявила 21 марта премьер-министр штата Квинсленд Анастейши Палащук.

Kgbo Брисбен, Австралия

Как заявила Палащук на пресс-конференции, федеральное правительство Австралии во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном будет делать все, чтобы достичь победы во что бы то ни стало.

«Скотт Моррисон и его правительство собираются бросить на это все силы», — сказала Палащук, добавив, что лидеру лейбористов Энтони Альбанизу придется нелегко.

Громкий триумф лейбориста Питера Малинаускаса, который победил на выборах в Южной Австралии и стал новым премьер-министром штата, сместив либерала Стивена Маршалла, уже вызвал некоторое беспокойство у либералов в связи с надвигающейся федеральной кампанией.