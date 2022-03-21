Мельбурн, Австралия, , 09:00 — REGNUM 21 марта министерство здравоохранения Виктории (юго-восток Австралии) сообщило, что за минувший день в штате зафиксировали 7 531 новый случай заражения коронавирусом и ни одной смерти от COVID-19. Это второй день подряд, когда в Виктории нет смертей от COVID-19, чего не было с сентября прошлого года, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем не менее, число новых случаев заражения коронавирусом во втором по численности населения штате Австралии сегодня немного больше, чем 19 марта, когда их было 6 694.

Сейчас в больницах виктории находятся 248 пациентов с коронавирусом, по сравнению с 215 сутками ранее. 20 ковид-пациентов находятся в реанимации.

В настоящее время почти 64% взрослого населения штата привиты и ревакцинированы от COVID-19. Около 94% жителей Виктории в возрасте 12 лет и старше получили как минимум две дозы вакцины от COVID-19.