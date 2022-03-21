Чита, 21 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья выделило дополнительное финансирование на отлов и содержание бездомных собак. Средства направят муниципалитетам для бесперебойной работы по обращению с животными без владельцев. Об этом 21 марта сообщил руководитель Государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим.

Dineshraj Goomany Собака

«Сегодня все муниципальные образования заключили контракты и договоры с подрядными организациями на отлов собак. Подрядчики работают на всей территории региона», — пояснил глава ведомства.

Руководитель службы напомнил, что забайкальцам необходимо отказаться от кормления собак в общественных местах. Животные привыкают к этой территории и начинают ее защищать, что может послужить поводом нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2022 года в забайкальском селе Домна произошла трагедия. Семилетняя девочка пропала после школы. Её тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей.

С 5 февраля в регионе действует режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей в населённых пунктах. В частности, режим призван контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных.

Губернатор региона Александр Осипов на совещании по обеспечению мероприятий по безопасности людей поручил отлавливать безнадзорных собак на территории края максимально быстро.

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