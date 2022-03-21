Мариуполь, ДНР, 21 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Журналисты из Донецкой Народной Республики попали под удар украинских националистов в Мариуполе. Об этом 21 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Vitaly V. Kuzmin Миномет

В штабе рассказали, что боевики удерживают местное население в качестве «живого щита» и ведут миномётные и артиллерийские обстрелы прямо в городской застройке. По миномётный обстрел националистов в Мариуполе попал военный корреспондент пресс-службы Народной Милиции ДНР вместе со съемочными группами международных и федеральных СМИ.

В штабе опубликовали видеозапись инцидента. На кадрах группа людей с техникой для съёмки уклоняется от обстрела, прижимаясь к земле.

«Я поняла, почему нельзя отставать», — комментирует за кадром женский голос.