Ростов, Ярославская область, , 08:56 — REGNUM При раскопках в музее-заповеднике «Ростовский Кремль» археологи нашли костяной крест, датируемый XVI веком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора музея.

Найденный крест Александр Филяев

Находка была сделана при раскопках, проводимых Митрополичьих хоромах (Самуилов корпус) музея-заповедника в Ростове Ярославской области. Археологические изыскания параллельно с реставрацией ведут сотрудники «Ростовского Кремля».

«Очередной находкой специалистов стал редкий костяной крест размерами 6×3,5×0,9 см. На лицевой стороне — распятие с предстоящими Богородицей и Иоанном Богословом, на оборотной изображен святой в рост. Надпись неразборчива и, вероятно, читается «Никол», возможно, это изображение святителя Николая. По предварительным данным предмет датируется XVI веком. Обнаружен он в слоях, которые сформировались до 50−60-х гг. XVII в. — до строительства здания. Нет никаких сомнений в том, что предмет изготовлен профессиональным мастером-резчиком», — рассказал директор музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Филяев.

При раскопках в Ростове это первая подобная находка, в музейном собрании «Ростовского Кремля» подобные кресты также отсутствуют.