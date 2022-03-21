Москва, 21 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Американках национальная валюта исчерпала себя в качестве единственной резервной и торговой валюты, сообщил экономист ЕгорКлопенко в беседе с агентством «Прайм».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По его словам за последние недели целый ряд стран, в том числе Турция, Бразилия, Китай и Индия объявили о переходе на национальные валюты.

«Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию», — отметил он.

Экономист также подчеркнул, что против экономики США сыграли последствия блокировки активов России в размере порядка $300 млрд — это стало сигналом к тому, что Вашингтон не могут гарантировать сохранность резервов третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рост стоимости продуктов и трудности в сфере сельского хозяйства спрогнозировали в связи с ситуацией вокруг Украины и вводом санкционных мер против России американские эксперты.

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