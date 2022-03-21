Мельбурн, Австралия, , 08:58 — REGNUM 21 марта в Мельбурне (столица штата Виктории, юго-восток Австралии) будет организована панихида и официальная церемония прощания с сенатором-лейбористом Кимберли Китчинг, которая умерла почти две недели назад от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Служба пройдет в соборе Святого Патрика в Мельбурне, где, как ожидается, примут участие политики всех партий и уровней власти.

После сообщения о смерти Китчинг стало известно, что сенатор жаловалась перед этим партруководству лейбористов, что над ней издевались ее же коллеги. В конце прошлой недели сенаторы-лейбористы Пенни Вонг, Кристина Кенилли и Кэти Галлахер выступили с совместным заявлением, в котором отвергли обвинения в травле.

Китчинг была приведена к присяге в качестве сенатора в 2016 году и была включена в теневое правительства лидера оппозиции Энтони Альбаниза.