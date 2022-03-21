Уфа, , 08:57 — REGNUM Завод по производству мебели намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Мебельный цех в Туве Личная страница главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте»

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Сообщается, что новое предприятие планируют создать в индустриальном парке «Уфимский». На реализацию данного проекта инвестор готов направить около ста млн рублей. В результате будут созданы порядка 40 новых рабочих мест.

Отмечается, что в настоящее время специалисты подбирают подходящую площадку на территории индустриального парка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что резиденты индустриального парка «Уфимский» получают различные налоговые льготы.