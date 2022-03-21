Донецк, 21 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. ООН и другие международные организации на протяжении нескольких лет «не замечают» нарушений прав военнопленных на Украине, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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По её словам, в течение минувших восьми лет пленных посещали представители Красного Креста, подразделения ООН по правам человека также пытались следить за соблюдением прав пленных. Однако сейчас заявлений от них не слышно.

«Почему я не вижу сейчас заявлений международных организаций? Почему не осуждает генсек ООН действия Киева по отношению к пленным?» — сказала Морозова в беседе с РИА Новости.

По мнению омбудсмена, речь идёт о полном нарушении Женевской третьей конвенции. Нет призывов о приближении к какому-то правовому полю, ставится под сомнение сама нейтральность всего этого международного сообщества, представитель которого находились в ДНР с 2014 года, заключила она.

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