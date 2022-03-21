Париж, 21 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден проведет переговоры со своими европейскими коллегами, включая президента Франции, о ситуации вокруг Украины, передает BFM TV.

Présidence de la République France Эмманюэль Макрон и Джо Байден

По данным Белого дома, обмен мнениями с европейскими коллегами состоится днём 21 марта. Джо Байден переговорит по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем совета министров Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден совершит визит в Варшаву, где обсудит с главой Польши Анджеем Дудой в том числе ситуацию на Украине.

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