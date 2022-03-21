Москва, 21 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Власти Москвы разработали ряд новых мер поддержки девелоперов (застройщиков) для снижении финансовой нагрузки при реализации важных градостроительных проектов, сообщается на портале мэра столицы.

Stroi.mos.ru Проект строительства жилых домов

Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за II квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за рубль в год.

Кроме того, для вновь заключаемых договоров под строительство будет снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% на 2022 год и на полгода продлено действие банковских гарантий при изменении вида разрешенного использования земли.

Покате мер позволит застройщикам снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, об антикризисных мерах из второго пакета помощи строительной отрасли рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

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