Абакан, , 08:54 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии потушено 18 степных пожаров и 35 палов травы. Как сообщили ИА REGNUM 21 марта в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в регионе растёт число ландшафтных пожаров.

Травяной пожар Pxhere.com

Власти Хакасии призывают население к осторожности и ответственности в весенний пожароопасный период.

В выходные (19−20 марта) крупные палы травы зарегистрированы в Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском, Ширинском районах, а также в Черногорске.

Уточняется, что возгорания не перешли на населённые пункты и объекты инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года на территории Забайкалья зарегистрировано более 145 ландшафтных пожаров.

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