Брисбен, Австралия, , 08:56 — REGNUM В рамках подготовки к проведению Олимпийских игр 2032 года штат Квинсленд (юго-восток Австралии) получит значительное финансирование. Ожидается, что для строительства крупных инфраструктурных объектов в регион будут влиты 1,8 миллиарда долларов. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

667 миллионов из 1,8 млрд долларов правительство Квинсленда получит от федерального правительства Австралии. Оставшаяся часть поступит от правительств других штатов и территории, а также от местных властей.

21 марта премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук на пресс-конференции заявила, что знаменитый стадион Габба в Брисбене будет снесен и полностью перестроен. Городская железная дорога Cross River Rail теперь будет связана с метро Брисбена, что, по словам Палащук, является «абсолютно необходимым» для растущего населения юго-восточного Квинсленда.

Ожидается, что крупные строительные проекты создадут в штате порядка 2 000 новых рабочих мест.