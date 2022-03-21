Брисбен, Австралия, 21 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В рамках подготовки к проведению Олимпийских игр 2032 года штат Квинсленд (юго-восток Австралии) получит значительное финансирование. Ожидается, что для строительства крупных инфраструктурных объектов в регион будут влиты 1,8 миллиарда долларов. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

667 миллионов из 1,8 млрд долларов правительство Квинсленда получит от федерального правительства Австралии. Оставшаяся часть поступит от правительств других штатов и территории, а также от местных властей.

21 марта премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук на пресс-конференции заявила, что знаменитый стадион Габба в Брисбене будет снесен и полностью перестроен. Городская железная дорога Cross River Rail теперь будет связана с метро Брисбена, что, по словам Палащук, является «абсолютно необходимым» для растущего населения юго-восточного Квинсленда.

Ожидается, что крупные строительные проекты создадут в штате порядка 2 000 новых рабочих мест.