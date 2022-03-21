Канберра, 21 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Крупнейшая сеть супермаркетов Австралии Woolworths намерена постепенно отказаться от продажи пластиковых пакетов для покупок в своих магазинах, расположенных в Западной Австралии. Причина заключается в том, что вскоре в штате будет принято новое законодательство, запрещающее использование одноразового пластика. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

Marco Verch Пластиковые пакеты

Некоторые ограничения уже были одобрены. Так, с 1 июля этого года предприятия Западной Австралии больше не могут поставлять пластиковые пакеты для покупок, одноразовые соломинки или палочки для кофе, пластиковые столовые приборы или тарелки, а также контейнеры для еды на вынос.

В правлении Woolworths планируют, чтобы в их магазинах в Западной Австралии «постепенно истощались» складские запасы многоразовых пластиковых пакетов. Одноразовый пластик будет постепенно заменен на бумажные пакеты для покупок.

Генеральный менеджер Woolworths по Западной Австралии Карл Вебер сказал в интервью Nine News, что он поддерживает запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов.