Москва, , 08:50 — REGNUM В ходе спецоперации по защите Донбасса российские лётчики совершили ещё один подвиг. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, лётчики группы вертолётов Ми-24 эвакуировали экипаж вертолёта Ка-52, повреждённый в ходе обеспечения высадки тактического десанта на одном из аэродромов.

Вертолёт Ка-52 Fedor Leukhin

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Уточняется, что группа ударных вертолётов, которая сопровождала Ми-8 с личным составом ВДВ для высадки, при полёте над Днепром была атакована с земли из ПЗРК. Противник совершил около 15 пусков. Смогли уйти от атаки, отстреливаясь тепловыми ловушками и применив тактику «огненной карусели».

Однако уже при подлёте к аэропорту по вертолёту ведущего выстрелили из ПЗРК «Стингер». Лётчик Олег Есман смог выполнить манёвр и увести вертолёт от прямого попадания, ракета попала в хвост винтокрылой машины. В итоге была нарушена работа систем управления, произошёл отказ приборов. Это не помешало Есману продолжить полёт и выполнить боевую задачу.

Ведомый экипаж майора Артема Соколова быстро обнаружил место пуска «Стингера» и уничтожил противника. Есман же выявил и уничтожил зенитную установку и БТР противника. После этого один из вертолётов Ми-24 эвакуировал экипаж подбитого вертолёта Ка-52, который совершил вынужденную посадку неподалёку от аэродрома.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта группа ударных вертолётов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру одного из аэродромов Украины.