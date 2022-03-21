Канберра, , 09:10 — REGNUM Всего через восемь дней, 29 марта, правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисонов представит бюджет страны на 2023 год. Как сообщил телеканал Nine News, главные усилия властей будут сосредоточены на борьбе с инфляцией и недопущении новых государственных затрат после пандемии коронавируса, за время которой правительство и так изрядно потратилось.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Необходимо иметь в виду, что бюджет правительства по сути является предвыборным бюджетом. Скотт Моррисон еще не объявил о дате проведения выборов. Но, согласно закону, они должны состояться в первой половине текущего года. Ранее лидер оппозиции (Лейбористская партия Австралии) Энтони Альбаниз заявлял, что, по его расчетам, голосование будет назначено на 14 мая.

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