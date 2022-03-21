Томск, , 08:49 — REGNUM Жители Томской области жалуются в соцсетях, что при попытке купить сахар на сайте магазина «METRO» требуется подтвердить совершеннолетний возраст. Люди находятся в непонимании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра управления регионом.

Сахар

Сотрудники центра обратились за разъяснениями в компанию. Представитель «METRO» пояснил, что это сообщение на сайте было всегда и оно не связано с повышенным спросом на сахар в последние недели.

«Если в поисковую строку вбить слово «сахар», то по запросу выпадают и алкогольные напитки, которые его содержат. Согласно законодательству РФ, реализация алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещена. В связи с тем, сайт требует подтвердить возраст покупателя», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ажиотажа из некоторых местных магазинов исчез сахар. По словам губернатора Сергея Жвачкина, в этом виноваты «нечестные оптовики».

Читайте ранее в этом сюжете: Томский губернатор обвинил «нечестных оптовиков» в дефиците сахара