Тирасполь, 21 марта 2022, 08:49 — REGNUM В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) есть достаточные запасы продовольствия, чтобы обеспечить население. Об этом на телеканале «Первый Приднестровский» сообщил министр сельского хозяйства Приднестровья Александр Розенберг.

Молочные продукты
Молочные продукты

«Сразу хочу сказать: голод не грозит, — заявил глава ведомства. — На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная, контролируемая, несмотря на то, что есть кое-какие изменения».

Розенберг отметил, что изменения носят временный характер, на них сразу реагируют в правительстве, а также работает банковская система. Министр при этом признал, что логистика стала дороже, что сказывается на стоимости товаров. По словам главы Минсельхоза, процессы должны постепенно сбалансироваться.

Стоит отметить, что в Приднестровье возник повышенный ажиотаж среди населения, которое начало скупать товары первой необходимости. Власти призывает жителей не паниковать.

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