Тирасполь, 21 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской республике (ПМР) есть достаточные запасы продовольствия, чтобы обеспечить население. Об этом на телеканале «Первый Приднестровский» сообщил министр сельского хозяйства Приднестровья Александр Розенберг.

Молочные продукты

«Сразу хочу сказать: голод не грозит, — заявил глава ведомства. — На сегодняшний день ситуация достаточно стабильная, контролируемая, несмотря на то, что есть кое-какие изменения».

Розенберг отметил, что изменения носят временный характер, на них сразу реагируют в правительстве, а также работает банковская система. Министр при этом признал, что логистика стала дороже, что сказывается на стоимости товаров. По словам главы Минсельхоза, процессы должны постепенно сбалансироваться.

Стоит отметить, что в Приднестровье возник повышенный ажиотаж среди населения, которое начало скупать товары первой необходимости. Власти призывает жителей не паниковать.