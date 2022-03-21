Петропавловск-Камчатский, , 08:48 — REGNUM На Камчатке после прохождения снежного циклона в районах края 22 марта ожидается похолодание, что приведёт к гололедице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Гололед Dtp-online-news.ru

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Циклон обрушился на Камчатку ночью 21 марта. Больше всего осадков — 49 мм выпало в Петропавловске-Камчатском, самый сильный ветер — до 31 м/с был зафиксирован в посёлке Озерновском.

Ночью 22 марта в крае похолодает — температуры опустятся до отрицательных значений. На дорогах образуется гололедица, в результате чего повысится риск возникновения ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке из-за мощного снежного циклона 21 марта пришлось отменить программу первого дня соревнований Кубка России по горнолыжному спорту.