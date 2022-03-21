Аделаида, Австралия, , 08:54 — REGNUM 21 марта Питер Малинаускас (Лейбористская партия) приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Южной Австралии. Это произошло после того, как либералы во главе со Стивеном Маршаллом проиграли на местных выборах, передает телеканал Nine News.

Аделаиды, Австралия aclinkey70

В ходе своей инаугурационной речи лидер местных лейбористов, а сейчас премьер-министр штата, поблагодарил «народ Южной Австралии за то, что он выразил ему свое доверие».

«Я хочу возглавить современное лейбористское правительство в лучших традициях обеспечения правильного баланса между капиталом и трудом», — заявил политик.

Малинаускас также отметил, что его первая рабочая встреча состоится с представителями здравоохранения и комиссаром полиции Южной Австралии по поводу существующих в штате аникоронавирусных ограничений.