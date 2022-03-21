Канберра, , 08:49 — REGNUM Число заграничных рейсов, прибывающих в Международный аэропорт Сиднея, неуклонно растет, но количество пассажиров по-прежнему значительно ниже, чем до пандемии. По сравнению с февралем 2019 года, когда австралийский туризм был на подъеме, количество международных пассажиров в феврале этого года сократилось на колоссальные 82%. Об этом 21 марта сообщил телеканал Nine News.

До встречи, Австралия! © Олег Кугаев

Внутренний пассажиропоток в Австралии уже вернулся к 50% от допандемийного уровня. Отмечается, что восстановление авиаотрасли происходит медленно, но неуклонно.

За последние 12 месяцев количество иностранцев, прибывших в Международный аэропорт Сиднея, выросло на 700% — с 28 000 пассажиров в феврале 2021 года до 230 000 в прошлом месяце. Для сравнения: в феврале 2019 года через терминал прошло 1,3 миллиона пассажиров, прибывших в Австралию международными рейсами.

Отмечается, что туристам из Новой Зеландии и Китая до сих пор затруднен полет на континент из-за жестких коронавирусных ограничений в двух странах.