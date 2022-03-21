Москва, , 08:47 — REGNUM Соединённые штаты Америки могут принять решение о расширении санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха.

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Американский чиновник рассказал, что новые санкции могут коснуться «стратегически важных направлений российской экономики». Уточняется, что речь идёт о банковской и нефтегазовой сферах. По данным агентства, на саммитах Евросоюза, G7 и НАТО, которые пройдут на этой неделе, обсудят возможность введения нефтяного эмбарго.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции открывают новые возможности для бизнеса — появляются новые рынки, новые ниши, в которые предприниматели могут зайти со своими идеями и инициативами, в том числе по импортозамещению, заявил заместитель председателя Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Коростелев.