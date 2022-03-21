Уфа, 21 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Более 250 человек эвакуировали из общежития университета в Уфе. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

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Сообщается, что ночью спасатели получили сведения о том, что в общежитии №5 Башкирского государственного аграрного университета зафиксировано загорание электрической проводки на шестом этаже.

По повышенному рангу пожара был поднят 21 спасатель на девяти единицах техники. Прибыв на место, огнеборцы не обнаружили открытого горения. Но в одной из комнат на шестом этаже девятиэтажного здания они зафиксировали плотное задымление. Было установлено, что горит принтер, который был сразу же потушен огнетушителем.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 253 человека. Обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.