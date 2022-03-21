Донецк, , 08:52 — REGNUM Власти Украины обязаны компенсировать ущерб, причинённый жителям Донецкой Народной Республики. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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По её словам, компенсации должны получить в том числе граждане ДНР, проживающие на оккупированной Киевом территории. Факты мародёрства отрабатывают следователи правоохранительных органов и МВД ДНР.

«И каждый человек имеет полное право написать заявление. Тем более что украинские силовики не вчера там появились… Люди их прекрасно знают ‑ и фамилии, и имена, и отчества», — сказала омбудсмен РИА Новости.

Она добавила, что разбирательства по этому поводу состоятся, когда на Украине будет восстановлен порядок. Поэтому людям следует приходить в правоохранительные органы и писать заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, Морозова рассказала о пытках, которым подвергались жители Донбасса за несогласие с действиями киевского режима.

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