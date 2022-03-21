Ярославль, 21 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков считает, что к обрушению перекрытий в доме в центре города привели действия собственника. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соцсети градоначальника.

Владимир Волков Владимир Волков (крайний справа) на месте происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM днем 20 марта в центре Ярославля в доме во время ремонтных работ случилось обрушение. Один человек погиб, 10 получили травмы. Сейчас в больнице остается 3 человека. Как считает мэр Ярославля, к подобному исходу привели действия собственника здания.

«Собственник здания, инициировавший ремонт в здании и привлекший к нему людей, чья квалификация не позволяла им правильно и безопасно его провести, уже задержан правоохранительными органами, возбуждено уголовное дело. По результатам выезда на место происшествия, где произошло обрушение перекрытий во время ремонтных работ, провел совещание. Уже очевидно, что имело место не только нарушение техники безопасности, но и регламентов при проведении ремонтно-строительных работ», — заявил Владимир Волков в своем телеграм-канале.

Как сообщили в областном управлении МЧС, сам дом укреплен спасателями. Для предотвращения дальнейших разрушений установлены специальные подпорки.