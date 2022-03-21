Джакарта, , 08:41 — REGNUM Делегация Индонезии на встрече АСЕАН+3 (данная площадка включает в себя страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, КНР, Японии и южная Корея) предложила создать специальный комитет для посредничества между Россией и Украиной, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

АСЕАН+3 параллельно проходит с мероприятием 144-й сессии межпарламентского союза на Бали.

«Специальный комитет должен переговорить с парламентами России и Украины», — предложила Индонезия на встрече АСЕАН+3.

Как сообщало ИА REGNUM, российская и украинская парламентские делегации не присутствовали на 144-й сессии межпарламентского союза, которая состоялась на Бали.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Украина отказались от участия в межпарламентском союзе на Бали