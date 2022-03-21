Улан-Удэ, 21 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие выходные произошло два ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние пешеходы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону, оба инцидента зарегистрированы в воскресенье, 20 марта.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Улан-Удэ

Днём в посёлке Верхняя Заимка Северо-Байкальского района 44-летний водитель автомобиля Subaru Forester совершил наезд на мальчика 2011 года рождения. В результате ДТП последний получил травмы различной степени тяжести.

Вечером аналогичное происшествие произошло в Улан-Удэ. 42-летний водитель автомобиля Toyota Kluger на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2008 года рождения. Пострадавшая к настоящему времени госпитализирована в больницу.