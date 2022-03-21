Оренбург, 21 марта, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге вводится временное ограничение движения большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Petr Magera Фура

Ограничительная мера начнёт действовать с 29 марта. Правило не будет распространяться на автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки, а также фуры, груженные продовольствием, ГСМ, кормами, животными, почтой, удобрениями, твердыми коммунальными отходами. Также исключение составит транспорт Миноброны РФ и регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Оренбургской области».

В этих исключительных случаях при превышении предельно допустимых нагрузок перевозка грузов допускается при наличии специального разрешения. Ограничительная мера будет действовать по 27 апреля.