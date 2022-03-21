Москва, , 08:37 — REGNUM Федеральная антимонопольная служа (ФАС) России выступила с предостережением в связи заявлениями туристических операторов о повышении цен, сообщает ведомство.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В ФАС рассказали, что в связи с публичными заявлениями о росте цен на летний отдых в России трём туроператорам были вынесены предостережения.

Как сообщало ИА REGNUM, туристическая индустрия Италии потерпит существенные убытки из-за отсутствия российских туристов. В 2019 году в Италии отдохнули 1,7 млн туристов из России, которые потратили в стране около €1 млрд.