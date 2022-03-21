Магнитогорск, Челябинская область, 21 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:5.

Алексей Колчин ИА REGNUM Скамейка «Авангарда»

В составе «Авангарда» дубль оформил нападающий Арсений Грицюк. Ещё по шайбе забросили Владимир Брюквин, Павел Дедунов, Дамир Шарипзянов, Кирилл Семёнов и Алексей Береглазов.

В составе «Металлурга» дублем отметился форвард Никита Коростелёв. Также отличились Джош Карри, Брендан Лайпсик и Максим Карпов.

Таким образом, «Авангард» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 22 марта в подмосковной Балашихе.

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