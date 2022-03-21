Москва, 21 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Законопроект об упрощенном получении гражданства Российской Федерации внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Алексеем Диденко, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Воспользоваться упрощенной процедурой для получения гражданства смогут те, у кого национальность хотя бы одного из родителей записана в акте о рождении как русский.

Кроме того, подтвердить принадлежность к русской национальности они могут и иными свидетельствами.

Одновременно предлагается сократить сроки получения гражданства РФ — до максимум трех месяцев.

Ранее пакет из пяти законопроектов о получении гражданства РФ и о предоставлении политического убежища внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе сСергеем Мироновым.